‘Notícia No Seu Tempo’: País registra 76 mortes por motivação política, preço da soja leva governo a se reunir com produtores e 70 milhões já votaram nos EUA

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do= jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, as campanhas para as eleições de 2020 no País têm sido marcadas por transmissões ao vivo nas mídias digitais, restrições impostas pela pandemia e por uma velha tradição brasileira: de janeiro até agora, 76 brasileiros foram assassinados por motivações políticas. Em Economia, depois do arroz, a preocupação do governo agora é com o preço do óleo de soja. No IPCA-15 de outubro, a alta do produto foi de 22,34%. As cotações da soja têm subido no mercado internacional. Já em Internacional, eleição nos EUA será em 3 de novembro, mas número de votos antecipados já equivale a mais da metade dos 138 milhões registrados em 2016, um recorde.