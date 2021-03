‘Notícia No Seu Tempo’: País tem 1.954 óbitos em 24h e passa EUA em mortes diárias

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (10/03/21):

O Brasil registrou ontem o recorde de 1.954 mortes pela covid-19 em 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio da imprensa. Com isso, o País teve o maior balanço diário do mundo, ultrapassando os EUA, que tiveram 1.853 novos óbitos em 24 horas. O recorde foi impulsionado pela piora no Sul e Sudeste, mas, pela primeira vez, o agravamento da pandemia se dá de forma simultânea em todo o País e especialistas apontam que somente o aumento das medidas restritivas pode evitar o colapso do sistema de saúde.

E mais:

Política: STF avança em julgamento sobre suspeição do ex-juiz Moro

Economia: BC age contra mudanças na PEC do Auxílio

Metrópole: 25 das 27 capitais têm mais de 80% de ocupação de leitos

Internacional: Igreja em Mianmar se junta a protestos

Esportes: Pandemia põe Paulistão em xeque

Na Quarentena: Filme mostra lado sombrio da família Gucci