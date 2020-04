‘Notícia No Seu Tempo’: País tem 114 mortes num dia, 15 milhões se inscrevem no 1º dia para receber R$ 600 e Justiça destina para Saúde verba da corrupção

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (8), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o Brasil registrou ontem, pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, mais de cem mortes pela covid-19 em um dia. Foram 114 óbitos, o que elevou o número oficial de vítimas para 667. A quantidade de casos confirmados saiu de 12.056 para 13.717. Há pessoas infectadas em todos os Estados e somente Tocantins ainda não registrou mortes pela doença. No caderno Economia, mais de 15 milhões de trabalhadores informais se cadastraram até as 18 horas de ontem para receber o auxílio emergencial de R$ 600 que será pago por três meses aos atingidos pela crise do novo coronavírus. Já em Política, a Justiça e o Ministério Público estão direcionando recursos recuperados em operações contra corrupção para o combate ao coronavírus. Devolvidos aos cofres públicos por meio de acordos judiciais, R$ 2,5 bilhões foram empregados para comprar respiradores na Paraíba, luvas e máscaras em Mato Grosso e testes sorológicos no Rio.

