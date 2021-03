‘Notícia No Seu Tempo’: País tem 2.798 óbitos em 24h; em SP, 88 morrem na fila por leito

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (17/03/21):

O Brasil bateu ontem o recorde diário de mortes por covid-19, com 2.798 óbitos – 116 por hora. O Estado de São Paulo teve 679 vítimas e 24 cidades informaram que, só neste mês, 88 pessoas morreram à espera de um leito. Nove Estados (SP, RS, SC, GO, MT, PB, MS, TO e AC) estão com a média semanal de óbitos mais alta desde o começo da pandemia. A ocupação das vagas de UTIs no Estado de São Paulo é de 89,9% em média.

E mais:

Política: STJ nega pedidos de Flávio no caso das ‘rachadinhas’

Economia: PEC Emergencial cria regra com limite para a dívida pública

Metrópole: Queiroga fala em continuidade na Saúde

Internacional: Descobertas milenares no Mar Morto

Esportes: FPF estuda ir à Justiça pelo Paulistão

Na Quarentena: Disco de Elis em nova edição