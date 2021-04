‘Notícia No Seu Tempo’: País tem 4,2 mil mortes em 24h e contágio em alta indica piora

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (07/04/21):

Com 4.211 registros de óbitos por covid-19, o Brasil ultrapassou ontem, pela primeira vez, a marca de 4 mil mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. Com o aumento de infecções, novas variantes do vírus e vacinação lenta, a crise sanitária deve piorar antes de dar trégua. Segundo especialistas, o País pode chegar em breve a 5 mil mortes por dia. Em março, pior mês da pandemia, a média diária foi de 2.147. Nos EUA, a média foi de 1.223 no mesmo período.

E mais:

Economia: Corte de jornada e salário deve ser votado no Senado

Política: Novo ministro da Justiça troca chefia da PF

Internacional: Biden garante vacina para todos os adultos nos EUA a partir de 19 de abril

Esportes: Covid-19 faz Tóquio-2020 cancelar evento teste

Na Quarentena: McCartney III é retrabalhado por músicos