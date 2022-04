‘Notícia No Seu Tempo’: País tem 7 mil obras públicas paradas, orçadas em R$ 9 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (27/04/22):

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta que há no País pelo menos 6.932 obras financiadas com recursos públicos e que estão paradas, algumas há dez anos. Esses investimentos somam R$ 9,32 bilhões. Os maiores valores são relacionados a programas habitacionais e de educação (escolas), mas também há unidades de saúde, pavimentação de estradas, redes de esgoto e iluminação pública.

E mais:

Política: Congresso e Moraes marcam posição sobre cassação e elegibilidade de Silveira

Economia: Tesla, de Elon Musk, perde US$ 126 bi de valor em um dia

Internacional: Alemanha reforça arsenal ucraniano; Rússia corta gás de Polônia e Bulgária

Metrópole: Mancha Verde e Grande Rio são campeãs