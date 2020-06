‘Notícia No Seu Tempo’: País tem 849 óbitos por covid em 24h, aponta consórcio da imprensa, EUA debatem mudar a polícia e corte no Bolsa Família pode ser drible em regra fiscal

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (09), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, levantamento conjunto feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL mostra que o Brasil registrou 849 mortes e 19.631 infectados pelo novo coronavírus em 24 horas. Conforme os dados reunidos, o País soma 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos por covid-19. O governo federal tem sido criticado por restringir o acesso a dados. No caderno Internacional, após pressão de protestos por George Floyd, homem negro morto por policial, Congresso discutirá reforma na polícia. Proposta apresentada pelos democratas inclui rastreamento e julgamento rápido de agentes violentos. Já em Economia, o remanejamento de recursos do programa Bolsa Família para ampliar a verba publicitária do governo acendeu o alerta entre especialistas para o risco de “manobra” para burlar regras fiscais e usar exceções previstas na lei para os gastos da pandemia a favor de um aumento em despesas que não são emergenciais e nada têm a ver com o combate à doença.