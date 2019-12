`Notícia No Seu Tempo´: País tem melhor novembro na geração de empregos em 9 anos; processo de Trump opõe Câmara a Senado e o aumento de 30% no número de radares em SP

*Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para a geração de empregos no país em novembro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, foi o melhor resultado para o mês em 9 anos. Em Internacional, depois da aprovação do processo de impeachment de Donald Trump na Câmara, a presidente da casa, a democrata Nancy Pelosi, ameaçou ontem não enviar o processo ao Senado – caso os republicanos não façam um julgamento “justo”. E no caderno metrópole, informações sobre a ampliação de 30% no número de radares na cidade de São Paulo.

