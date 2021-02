‘Notícia No Seu Tempo’: País tem recorde de mortes e hospitais-referência no limite

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (26/02/21):

O Brasil registrou ontem 1.582 mortes por covid-19, recorde diário de óbitos desde o início da pandemia. O pico da crise do novo coronavírus ocorre no momento em que vários Estados se aproximam do colapso do sistema de saúde, surgem variantes mais contagiosas do Sars-CoV-2 e o governo federal tem dificuldades para acelerar o ritmo da campanha nacional de vacinação. Também pela primeira vez, seis Estados tiveram 100 ou mais registros de mortes num só dia: SP, RJ, MG, RS, PR e BA.

E mais:

Política: Advogados acionam críticos de Bolsonaro

Economia: Anatel aprova edital de leilão do 5G

Internacional: Variante detectada em NY intriga especialistas

Esportes: Flamengo é campeão e Rogério Ceni ganha seu maior título como técnico

Na Quarentena: Débora Falabella celebra marco atuando