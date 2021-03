‘Notícia No Seu Tempo’: País tem recorde de mortes e SP deve entrar em fase vermelha

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (03/03/21):

O governo de São Paulo deve colocar nesta semana todo o Estado na fase vermelha do plano de combate à covid-19, a mais restritiva, mas manterá as escolas abertas. Com a medida, comércio, restaurantes, bares e outros serviços não essenciais não poderão funcionar. Em todo o País, foram 1.726 óbitos em 24 horas, um recorde, segundo o consórcio de veículos de imprensa.

E mais:

Política: STF livra Lira do ‘quadrilhão’ do PP

Economia: Intervenção de Bolsonaro faz disparar dólar e risco país

Metrópole: Em Santa Catarina, 16 morrem na fila por UTI

Internacional: Presidente planeja ir em abril à cúpula de Biden sobre clima

Esportes: Rei Pelé é vacinado

Na Quarentena: Em livro, Luiz Schwarcz relata luta contra a depressão