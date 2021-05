‘Notícia No Seu Tempo’: Países ricos detêm 45% das doses de vacinas disponíveis

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (24/05/21):

O avanço das campanhas de vacinação contra a covid no mundo, que bateu nesta semana a marca de 1,6 bilhão de doses aplicadas, revela a desigualdade entre países ricos e pobres. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os países de alta renda, com 15% da população mundial, compraram 45% de todas as vacinas disponíveis contra a doença.

E mais:

Política: Pazuello vai a ato político de apoio a Bolsonaro

Economia: Falta de peças afeta a produção de bicicletas no País

Metrópole: Brasil deixa de cumprir compromisso de redução de 50% das mortes no trânsito

Esportes: São Paulo bate o Palmeiras e celebra título do Paulistão

Na Quarentena: ‘Cruella’ mostra como a personagem se tornou má.