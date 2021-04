‘Notícia No Seu Tempo’: Pandemia e crise fazem empresas cancelar lançamentos de ações

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (06/04/21):

Somente em 2021, pelo menos 18 companhias cancelaram operações que envolveriam um volume estimado de R$ 15 bilhões em novas ações. O recrudescimento da covid-19 no País e as incertezas sobre os rumos da política econômica têm levado companhias como Kalunga e Tok & Stok a adiar os planos de abertura de capital na Bolsa.

E mais:

Metrópole: Até metade dos intubados por covid passa por diálise

Política: Decisão de Gilmar expõe desgaste de Marques

Internacional: Portugal começa a retomar a vida

Esportes: Renato desfalca Grêmio após contrair Covid-19

Na Quarentena: Alice Cooper ressurge com “Detroit Stories”