‘Notícia No Seu Tempo’: Pandemia provoca queda de 25,9% nas cirurgias eletivas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (13/09/21):

Dados levantados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) mostram que, mesmo com o avanço da vacinação, a covid-19 ainda provoca impacto no andamento das cirurgias eletivas (planejadas com antecedência) no País. Os procedimentos tiveram queda de 25,9% no primeiro semestre deste ano ante o mesmo período de 2019, no pré-pandemia.

E mais:

Política: Dividida, oposição faz atos esvaziados contra Bolsonaro

Economia: Acesso à web elevaria renda de mais pobres em 15,3%

Internacional: Na Hungria, papa apoia diversidade e exalta imigração