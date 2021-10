‘Notícia No Seu Tempo’: Pane global expõe dependência de aplicativos do Facebook

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (05/10/21):

A pane de três plataformas do império de Mark Zuckerberg expôs, ontem, a dependência do brasileiro em relação a Facebook, WhatsApp e Instagram. Durante cerca de seis horas, à tarde, dezenas de milhões de pessoas no País e bilhões pelo mundo ficaram sem comunicação, entretenimento e, em muitos casos, sem poder gerar renda. O problema ocorreu nos servidores dos três aplicativos e teve reflexos no mundo todo. A princípio, a possibilidade de ataque hacker foi descartada. Os papéis do Facebook na Nasdaq, pregão de tecnologia de Nova York, caíram 4,89%.

E mais:

Economia: Sem peças, venda de carro novo cai 25% e afeta PIB

Política: Comissão deve pedir fim do tratamento precoce

Metrópole: USP libera, mas aula presencial não vinga

Internacional: Pelo menos 8 países apuram denúncias sobre uso de paraísos fiscais por líderes

Esportes: Volta da torcida alivia cofres dos clubes paulista