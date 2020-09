‘Notícia No Seu Tempo’: Pantanal tem maior número de incêndios em duas décadas, ‘estou aqui’, diz Huck sobre possibilidade de candidatura e o bom e barato que funciona nas cidades

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, o ano de 2020 já registrou o maior número de queimadas no Pantanal desde o início da série histórica medida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 1998. De 1.º de janeiro até ontem, o bioma teve 16 mil focos de incêndio – 5,9 mil em setembro. Antes disso, o ano com mais registros foi o de 2002, com 12,5 mil focos. Em Política, questionado em reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de SP sobre se “tem coragem” de ser candidato à Presidência da República, o apresentador Luciano Huck (sem partido) respondeu: “Estou aqui”. Ainda em Política, projetos com base em tecnologia e parcerias com a sociedade geram políticas públicas de sucesso nos municípios. A partir de hoje, o Estadão inicia série de reportagens para mostrar que boas práticas de gestão podem exigir pouco ou nenhum recurso.