‘Notícia No Seu Tempo’: Para baratear combustível, governo quer quebrar controle estatal sobre dutos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (02/06/22):

O Planalto discute com líderes aliados o envio ao Congresso de projeto para abrir à concorrência a Transpetro, braço da Petrobras que opera terminais de transporte e dutos. O objetivo seria baixar o preço dos combustíveis ao consumidor. O plano é garantir que refinarias, distribuidoras e importadores tenham acesso à infraestrutura da subsidiária. Por lei, a Transpetro teria obrigação de ceder e compartilhar essa infraestrutura, mas na prática isso não acontece.

E mais:

Política: PSDB escolhe Tasso para vice na chapa de Simone Tebet

Metrópole: Internação por covid mais que dobra em hospitais privados de SP

Internacional: No Jubileu de Platina de Elizabeth II, só se fala na sucessão

Caderno 2: Johnny Depp vence ex em tribunal nos EUA