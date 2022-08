‘Notícia No Seu Tempo’: Para evitar rejeição, candidatos omitem partido na propaganda

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (18/08/22):

Deputados federais que disputam a reeleição têm omitido a legenda a qual estão filiados em suas propagandas nas redes sociais. Os parlamentares do Centrão são os que mais “escondem” o partido no Twitter. No PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, a regra é não exibir a legenda. Candidatos que tentam manter o assento na Câmara preferem falar de sua atuação profissional ou destacar um valor que defendem.

E mais:

Política: Elvis Cezar promete contratar mais PMs em sabatina ‘Estadão’/FAAP

Economia: Investidor estrangeiro volta à Bolsa

Metrópole: Prédio mais alto de São Paulo agora fica no bairro do Tatuapé, zona leste

Internacional: Desafeto de Trump perde primárias, mas fala em disputar Casa Branca

Caderno 2: Papa ganha crucifixos, terços e… cachaça