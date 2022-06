‘Notícia No Seu Tempo’: Para intervir na Petrobras, ala do governo mira Lei das Estatais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (22/06/22):

A ala política do governo prepara medida provisória para mudar a Lei das Estatais, que em 2016 criou, na esteira da Operação Lava Jato, normas de governança e regras para compras, licitações e contratação de dirigentes. O alvo central da proposta é a Petrobras, sob pressão do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para mudar a política de preços dos combustíveis. Com a MP, o governo poderá indicar administradores – conselheiros, diretores ou presidente – sem as amarras de hoje. O ministro Paulo Guedes (Economia) se diz contra. Ele defende bolsa-caminhoneiro de R$ 400 e o aumento do vale-gás para a população de baixa renda – medidas que custariam R$ 6 bilhões

E mais:

Política: Fux recorre ao Senado contra PEC e Centrão ameaça retaliar o Supremo

Economia: Aneel define reajuste de até 63,7% para bandeiras tarifárias

Metrópole: Estupro de meninas de até 14 anos é maioria; acesso a aborto é restrito

Internacional: Rússia ameaça Lituânia e aumenta tensão com a Otan