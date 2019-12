‘Notícia No Seu Tempo’: para Toffoli, Lava Jato destruiu empresas, cúpula do Clima termina sem acordo na Espanha e rua de Itaquera vira pista de corrida

Por Alessandra Romano e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente do STF Dias Toffoli elogia ‘áreas de excelência’ no governo Bolsonaro e afirma que arcabouço legal de combate à corrupção surgiu com decisão da Corte sobre mensalão. No caderno Metrópole, a COP-25 acabou em Madri sem alcançar seus objetivos. Representantes de cerca de 200 países concordaram de modo tímido a “refletir” em 2020 sobre como aumentar a ambição “o máximo que puderem” em metas de redução de emissões de poluentes. Já em Esportes, integrantes do projeto Correndo para o Futuro, da Associação Esportiva e Cultural Kauê, treinam em pista de atletismo pintada na rua em Itaquera, zona leste de São Paulo: em 21 anos de história, associação fundada pelo ex-atleta universitário Francisco Carlos da Silva ajudou a mudar cenário do bairro e recebeu visitas ilustres, como a do campeão olímpico e mundial Usain Bolt.

