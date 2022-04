‘Notícia No Seu Tempo’: Parlamentar brasileiro é o que tem mais poder no Orçamento

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (19/04/22):

Por meio de emendas, os congressistas brasileiros interferem até 20 vezes mais no Orçamento do país do que parlamentares de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo no qual o Brasil quer entrar. Estudo do economista Marcos Mendes para o Instituto Millenium aponta que as emendas representam 24% da verba para gastos não obrigatórios dos ministérios neste ano. O recurso é pulverizado em redutos eleitorais, sem critérios objetivos.

E mais:

Economia: Articulador de Lula com empresários defende meta para investimento público

Internacional: Ofensiva russa atinge 300 alvos no leste da Ucrânia

Metrópole: São Paulo reabriu, mas só 73% do trânsito voltou

Caderno 2: Animação Flee mergulha nas lembranças do afegão Amin