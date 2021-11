‘Notícia No Seu Tempo’: Parlamentares aprovam projeto que mantém repasses do orçamento secreto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (30/11/21):

O Congresso decidiu ontem manter em funcionamento o orçamento secreto, com repasses bilionários para redutos eleitorais dos parlamentares, sem mostrar quem apadrinhou essas verbas nos dois últimos anos. Na prática, os recursos poderão superar R$ 16 bilhões no ano eleitoral de 2022. Os deputados e senadores avalizaram um projeto de resolução apresentado pelas cúpulas da Câmara e do Senado, ocultando os nomes de quem se beneficiou com o pagamento em 2020 e 2021 e dando um nível de transparência, questionado por técnicos, só para as verbas no futuro.

E mais:

Política: Bolsonaro deve levar cinco ministros para o PL

Economia: Refis vira barganha da Câmara em troca da aprovação dos precatórios

Internacional: G-7 promete mais 1 bilhão de doses para países pobres

Metrópole: Com variante e nova onda na Europa, cidades cancelam festas de réveillon

Esportes: Messi leva a Bola de Ouro da revista ‘France Football’