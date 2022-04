‘Notícia No Seu Tempo’: Pastor do gabinete paralelo do MEC esteve no Planalto 35 vezes

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (15/04/22):

Os pastores evangélicos que operaram o gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC) durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro estiveram dezenas de vezes no Palácio do Planalto na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os registros da segurança do Planalto contam 35 acessos do pastor Arilton Moura e outros 10 de Gilmar Santos, da Assembleia de Deus Cristo para Todos.

E mais:

Política: PT aprova proposta para revogar reforma trabalhista

Economia: Coelho defende que Petrobras pratique preços de mercado

Internacional: Após explosão, um dos principais navios russos no Mar Negro afunda

Metrópole: Parque na zona oeste terá maior roda-gigante da América Latina

Esportes: Morre Rincón, ídolo corintiano e lenda do futebol da Colômbia

Caderno 2: Musical “Morte e vida Severina” volta ao Tuca após 57 anos