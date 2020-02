‘Notícia No Seu Tempo’: Paulo Guedes defende criação de novo imposto; morre médico que alertou sobre coronavírus e recorde de astronauta mulher no espaço

*Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta sexta-feira (7), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o ministro Paulo Guedes voltou a defender a criação de um imposto ou sobre “produtos do pecado” ou sobre transações eletrônicas. Objetivo é reduzir a tributação que as empresas pagam sobre os salários dos empregados. Em Metrópole, o Hospital Central de Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro da epidemia de coronavírus, confirmou ontem a morte do médico Li Wenliang. O oftalmologista chegou a ser repreendido pela polícia local em dezembro por “espalhar boatos” sobre a doença. E ainda em Metrópole, a americana Christina Koch desembarca no Casaquistão, após 328 dias na ISS. Ela bateu o recorde feminino de permanência no espaço.

