‘Notícia No Seu Tempo’: PEC da Transição prevê R$ 200 bi em despesas fora do teto em 2023

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (17/11/22):

Entregue pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) ao Congresso, o texto preliminar da PEC da Transição prevê a retirada por tempo indeterminado do Auxílio Brasil do teto de gastos e abre a possibilidade de que o governo ultrapasse em cerca de R$ 200 bilhões o limite previsto para as despesas em 2023. O documento menciona ainda a possibilidade de ampliação de dispêndios quando houver receitas extras.

E mais:

Política: Futuro governo resiste a uma nova missão no Haiti, cogitada pelos EUA

Metrópole: Lula cobra ajuda de países ricos e fala em parceria com agronegócio

Internacional: Otan e Polônia dizem que míssil partiu da Ucrânia e isentam Moscou

Esportes: Vôlei perde seu ícone; o esporte, uma voz atuante

Caderno 2: Integrantes originais dos Titãs se reúnem e farão turnê