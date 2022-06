‘Notícia No Seu Tempo’: PEC do Centrão dá a Congresso poder de mudar decisão do STF

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (14/06/22):

Líderes do Centrão têm pronta uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que, se for aprovada, dará ao Congresso poder para anular decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto ao qual o Estadão teve acesso prevê que o Legislativo poderá revogar julgamentos sempre que a decisão da mais alta Corte do País não for tomada por unanimidade dos ministros e se os parlamentares considerarem que o tribunal “extrapolou limites constitucionais”.

E mais:

Economia: Temor com economia global derruba Bolsas e faz o dólar subir

Política: Cartéis de drogas e armas dominam região onde dupla sumiu

Metrópole: Casos de covid-19 voltam a aumentar e Prefeitura de SP abre 50 novos leitos

Internacional: Destruição de pontes deixa 15 mil civis isolados no leste da Ucrânia