‘Notícia No Seu Tempo’: Pela 1ª vez, Estado de São Paulo e capital não relatam mortes por covid

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (09/11/21):

O governo do Estado informou ontem que, pela primeira vez desde março de 2020, São Paulo passou 24h sem registro de mortes por covid-19. Apesar da ausência de óbitos ontem, a média móvel de mortes em São Paulo está em 73. No total, 152.527 pessoas morreram em 20 meses de pandemia. Apesar dos avanços, especialistas veem com ressalvas medidas de flexibilização, como a possível liberação do uso de máscara em locais fechados.

E mais:

Política: Parlamentares planejam drible a decisão do STF de barrar emendas

Economia: Mesmo com ação no STF contra PEC dos precatórios, Lira quer votação hoje

Metrópole: A 12 dias do Enem, 33 técnicos pedem demissão no MEC

Internacional: Israel usa reconhecimento facial para ampliar vigilância de palestinos

Esportes: Xavi disse não a convite para auxiliar Tite e treinar seleção depois da Copa