‘Notícia No Seu Tempo’: Pescador confessa que indigenista e repórter foram assassinados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (16/06/22):

Dez dias após o desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips, a Polícia Federal anunciou que Amarildo Oliveira, o Pelado, preso desde o dia 7, confessou o assassinato do indigenista de 41 anos e do jornalista britânico de 57. Pelado e seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, também preso, foram levados ao local onde os corpos teriam sido enterrados, a 3,1 km da margem do Rio Itaquaí.

E mais:

Economia: BC eleva Selic a 13,25% e sinaliza novo aumento; Fed faz maior alta em 28 anos

Política: Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 mi em loteria com PCC

Internacional: Conservador supera ex-guerrilheiro em voto de zonas rurais da Colômbia

Metrópole: Avião da 2ª Guerra é localizado após 80 anos da queda no litoral do RN