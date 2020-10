‘Notícia No Seu Tempo’: Pesquisa mostra empate técnico entre Covas e Russomanno, vencimento de dívida no início de 2021 põe governo em alerta e Polícia busca 21 criminosos soltos por Marco Aurélio

Por Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, Celso Russomanno (Republicanos) e Bruno Covas (PSDB) estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão. Em Economia, uma fatura de R$ 643 bilhões em dívidas do governo vence entre janeiro e abril. O valor é mais que o dobro da média dos últimos cinco anos. Esse crescimento dos vencimentos de curto prazo se deve à desconfiança do mercado em relação à sustentabilidade das contas públicas. No caderno Metrópole, a Polícia Federal e as estaduais procuram pelo menos 20 criminosos que, como o traficante André do Rap, se beneficiaram de decisões do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo levantamento feito pelo Estadão.