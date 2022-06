‘Notícia No Seu Tempo’: Petro é eleito o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (20/06/22):

O ex-guerrilheiro Gustavo Petro foi eleito ontem o novo presidente da Colômbia, colocando a esquerda pela primeira vez no governo do país. O candidato do Pacto Histórico teve 112 milhões de votos, pouco mais de 50% do total, e superou o populista de direita Rodolfo Hernández, que recebeu 10.5 milhões de votos, cerca de 47,3%.

E mais:

Política: Congresso tem poder inédito sobre Orçamento e impõe agenda

Economia: Juro alto enfraquece as criptomoedas

Metrópole: Fila de espera por transplante no País cresce 30,4% e chega a 50 mil pessoas

Esportes: Duda e Ana Patrícia fazem história e são campeãs mundiais no vôlei de praia