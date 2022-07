‘Notícia No Seu Tempo’: Petrobras baixa preço da gasolina e distribui R$ 87 bi de dividendos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (29/07/22):

Oito dias após reduzir o preço da gasolina, a Petrobras anunciou ontem um novo corte, de 3,88%. O valor médio do litro do combustível nas refinarias cairá R$ 0,15, de R$ 3,86 para R$ 3,71. Foram anunciadas ainda reduções nos preços do querosene e da gasolina de aviação e do asfalto. O diesel não teve alteração.

E mais:

Política: Ciro Nogueira e Arthur Lira escondem Bolsonaro em campanhas de aliados

Economia: EUA entram em recessão técnica; analistas veem risco para o Brasil

Metrópole: Operação resgata 337 pessoas em condição análoga à escravidão

Internacional: Argentina troca ministra da Economia, que estava no cargo há menos de 1 mês

Esportes: CBF afasta árbitro e VAR após falhas na Copa do Brasil

Caderno 2: Ex-bombeiro, Dalton Paula ganha mostra no Masp