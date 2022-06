‘Notícia No Seu Tempo’: Petrobras tem sinal verde do Conselho para reajustar preços

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (17/06/22):

Apesar das pressões do governo para que os preços dos combustíveis fiquem congelados até as eleições, o conselho de administração da Petrobras se reuniu na tarde de ontem e definiu que a decisão sobre reajustes é de responsabilidade da diretoria executiva da empresa. Um aumento de preços deve ser anunciado hoje.

E mais:

Política: Pescador diz que decisão de matar dupla foi sua; polícia desconfia

Internacional: Na Colômbia, tráfico e garimpo na Amazônia viram tema eleitoral

Metrópole: Menos da metade de grávidas e das crianças se vacinam contra gripe