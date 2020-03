‘Notícia No Seu Tempo’: petróleo em queda deve levar a bloqueio no Orçamento, coronavírus na Itália mata 8 vezes mais que na Coreia do Sul e empresários bolsonaristas financiam ataques contra STF

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a queda no preço do petróleo e a perspectiva de um crescimento do PIB menor que o esperado devem levar o governo a anunciar um bloqueio no Orçamento. Os parâmetros atuais levam em conta um crescimento de 2,32% da economia este ano, mas esse número será revisto para baixo. Nos cadernos Metrópole e Internacional, edições especiais sobre o coronavírus. Uma das reportagens mostra que Itália e Coreia do Sul são os países mais afetados pela covid-19 depois da China, mas o país europeu registrou, até agora, 8 vezes mais mortes que o asiático. No Brasil, o número de casos confirmados do novo coronavírus subiu ontem para 34; há 5 pessoas internadas. Em Política, o inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga fake news identificou empresários bolsonaristas que estariam financiando ataques contra ministros da Corte nas redes sociais, sobretudo no Twitter e no Facebook, e ajudando a convocar os atos de domingo.

