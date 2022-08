‘Notícia No Seu Tempo’: PF não pediu a Moraes quebra de sigilo de empresários

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (31/08/22):

Relator da investigação no STF contra oito empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas do grupo sem que o pedido tivesse sido feito pela Polícia Federal (PF). Moraes atendeu a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), coordenador da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Maurício Zanoide de Moraes, professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo (USP), o bloqueio de contas extrapolou a investigação.

E mais:

Política: Soraya e vice de Tebet destinaram R$ 114,4 milhões em emendas

Economia: Proposta de Orçamento não deve ter previsão de nova despesa

Metrópole: 11,1 milhões de crianças de até 5 anos não tomaram a vacina contra a pólio

Internacional: O último líder da União Soviética morre aos 91