‘Notícia No Seu Tempo’: PF passa a investigar Bolsonaro, que joga a culpa em Pazuello

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (13/07/21):

A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal abriu ontem inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou por não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Horas depois, o presidente falou sobre o caso e negou ter cometido crime. Ele afirmou ter repassado a denúncia para o então ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, tomar as providências.

E mais:

Política: Fux chama presidente e pede respeito à Constituição

Metrópole: Pantanal volta a ser foco de incêndio

Economia: Texto do IR deve manter tributação de acionistas

Esportes: Copa América trouxe variante de vírus ao País

Internacional: Maior piscina do Mundo é inaugurada em Dubai