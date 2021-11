‘Notícia No Seu Tempo’: PF prepara reação à invasão do Rio Madeira pelo garimpo ilegal

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (25/11/21):

Em conjunto com o Ibama e o Ministério da Defesa, a Polícia Federal se articula para conter o avanço do garimpo ilegal no Rio Madeira. Centenas de balsas de garimpeiros estão reunidas no rio, onde teria sido encontrada grande quantidade de ouro.

E mais:

Política: Pressionado, Alcolumbre marca sabatina de André Mendonça

Economia: Relator abandona plano de reajuste anual do benefício pela inflação

Metrópole: Estado de SP decide revogar exigência de máscara ao ar livre

Internacional: Social-democratas, liberais e verdes formam governo na Alemanha

Esportes: Em clima de festa, Palmeiras embarca para Montevidéu