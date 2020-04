‘Notícia No Seu Tempo’: PGR pede inquérito para investigar autoria de atos pró-ditadura, valor do petróleo derrete nos EUA e SP vai reabrir economia a partir de 11 de maio

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ontem ao STF a abertura de inquérito para investigar a organização de protestos antidemocráticos realizados no domingo. Apesar de ter participado do ato em Brasília, quando discursou para manifestantes na frente de QG do Exército, o presidente Jair Bolsonaro não é alvo do pedido da PGR. No caderno Economia, pela primeira vez na história, o preço do petróleo negociado nos Estados Unidos fechou com valor negativo, refletindo a forte contração da economia e o excesso de estoques provocados pela pandemia do coronavírus. Já em Metrópole, plano em estudo pelo governo de SP prevê reabertura gradual da economia a partir de 11 de maio, dia seguinte ao fim previsto para a quarentena no Estado.

