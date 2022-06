‘Notícia No Seu Tempo’: PIB avança 1% no 1º trimestre; projeção para o ano melhora

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (03/06/22):

A retomada das atividades após o fim da fase mais aguda da pandemia movimentou o setor de serviços e fez com que o Produto Interno Bruto brasileiro crescesse 1% no 1.º trimestre, ante o 4.º trimestre de 2021. O PIB também foi impulsionado pelo aumento da demanda internacional por matérias-primas. A agropecuária caiu 0,9%. Integrantes da equipe econômica consideraram o resultado “robusto”.

E mais:

Política: Senadores sugerem a Fux ouvir Exército sobre real intenção de Bolsonaro

Economia: Reserva para compra de ações da Eletrobras começa hoje

Metrópole: Famílias tentam resgatar parentes na Cracolândia em dispersão

Internacional: Rússia já controla 20% do território da Ucrânia

Caderno 2: Junho chegou para tirar a poeira das festas, após dois anos