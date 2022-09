‘Notícia No Seu Tempo’: PIB cresce 1,2% no trimestre e melhora expectativa para ano

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (02/09/22):

Num desempenho que superou as estimativas dos economistas, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre, ante os três primeiros meses do ano, segundo o IBGE. A combinação de normalização dos serviços mais afetados pela pandemia, melhora do mercado de trabalho e medidas do governo para incrementar a renda das famílias impulsionou a economia. Na média, economistas esperavam uma alta de 0,9%, conforme pesquisa do Projeções Broadcast.

E mais:

Política: Ciro e Tebet sobem e chance de decisão no 1º turno cai, diz Datafolha

Economia: Consumo tem avanço recorde, mas não supera oito anos de estagnação

Metrópole: Amazônia tem recorde de queimadas e pior agosto em 12 anos

Internacional: Veto à nova Constituição em referendo amplia risco de instabilidade no Chile

Especial Mobilidade: Motos elétricas ganham espaço nas entregas