‘Notícia No Seu Tempo’: PIB decepciona, Nordeste obtém apenas 3% de concessões do Bolsa Família e Brasil confirma terceiro caso de coronavírus

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (5), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o crescimento econômico do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro frustrou as expectativas e registrou uma expansão de 1,1% do PIB. O resultado de 2019 foi menor que nos dois anos de governo Temer, ambos de 1,3%. Também em Economia, o governo Jair Bolsonaro concedeu em janeiro 75% dos novos benefícios do Bolsa Família ao Sul e Sudeste e apenas 3% ao Nordeste. A região é, em sua maioria, governada pela oposição e concentra 36,8% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza na fila de espera do programa. Em Metrópole, foi confirmado ontem em São Paulo um terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil, de um empresário colombiano de 46 anos. Aguarda-se ainda a contraprova de uma adolescente de 13 anos.

Ouça abaixo: