‘Notícia No Seu Tempo’: PIB trimestral surpreende e previsão para ano chega a 5,5%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (02/06/21):

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os últimos três meses de 2020. O resultado foi puxado por atividades exportadoras, como agropecuária e indústria extrativa, e ficou acima das previsões do mercado, que estimava avanço em torno de 0,7%. Algumas instituições passaram a projetar alta de até 5,5% no fechamento do ano. O ministro Paulo Guedes (Economia) falou ontem em desbloqueio de recursos do Orçamento.

E mais:

Política: Ação no Recife expõe risco de radicalização das polícias

Esportes: Copa América no Brasil evita perda para a Conmebol

Metrópole: OMS aprova uso emergencial da Coronavac

Internacional: Britânicos têm 1º dia sem mortes desde o início da pandemia