‘Notícia No Seu Tempo’: Planalto e interesses pessoais de políticos minam terceira via

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (29/04/22):

Interesses pessoais e regionais dos “caciques” partidários, disputas internas e a pressão do Palácio do Planalto minaram a possibilidade de uma candidatura unificada de centro que sirva de opção à polarização da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Há cerca de 20 dias, MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania anunciaram acordo para lançar um candidato único da chamada terceira via ao Palácio do Planalto. Hoje, a promessa parece mais distante.

E mais:

Política: Governo quer turbinar verba de propaganda em ano eleitoral

Economia: Governo propõe tirar as operações com precatórios da meta fiscal de 2023

Internacional: Ajuda militar a Kiev ameaça espalhar guerra; Biden quer enviar US$ 33 bi

Metrópole: STF impõe derrota e derruba medidas de Bolsonaro na área ambiental

Caderno 2: Il Divo traz hits mundiais para palco paulistano