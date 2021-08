‘Notícia No Seu Tempo’: Planeta esquentará 1,5°C até 2040, com forte efeito no Brasil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (10/08/21):

Painel Intergovernamental sobre o Clima (IPCC) da ONU informou que a Terra está esquentando mais rapidamente do que era previsto e a alta da temperatura deve ser de 1,5ºC acima do nível pré-industrial entre 2030 e 2040. Esse prazo é pelo menos dez anos inferior ao que se calculava. O fenômeno provocará eventos climáticos extremos com maior frequência, como enchentes e ondas de calor. O que a humanidade fará imediatamente com essa informação vai definir o tamanho do impacto na vida de 7,6 bilhões de pessoas no planeta.

E mais:

Política: Desfile militar em Brasília foi ordem de Bolsonaro

Economia: Novo Bolsa Família reúne 9 benefícios; valor é incerto

Internacional: Incêndio florestal devasta ilha grega