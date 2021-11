‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Plano B’ de extensão de auxílio ganha força entre deputados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (03/11/21):

As negociações em torno da PEC dos Precatórios, que libera R$ 83,6 bilhões para a criação do Auxílio Brasil e outras demandas, se intensificaram ontem, enquanto o governo tenta angariar os 308 votos para aprovar a proposta. Em outra frente, ganha força entre os deputados a ideia de prorrogar o auxílio emergencial, cuja última parcela foi liberada domingo. Na mesa de discussões, está proposta para fatiar o pagamento dos precatórios da União com Estados decorrentes do Fundef, fundo para a educação básica. Modelo inicial adiava quitação desses débitos.

E mais:

Metrópole: Brasil segue os EUA e promete corte na emissão de gás metano

Economia: CNI vê prejuízo de R$ 14,2 bi para o PIB em 2022

Política: Em derrota para Doria, PSDB exclui 92 filiados de SP de votação em prévias

Internacional: Morte de jovem provoca protestos contra a lei do aborto na Polônia