‘Notícia No Seu Tempo’: Plano do governo prevê dose de reforço a maiores de 18 anos

O governo federal pretende aplicar uma dose de reforço da vacina de covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A aplicação será para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, há “doses de vacinas suficientes” para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do País. Especialistas ouvidos pelo Estadão criticaram a medida e disseram que o foco deveria ser em quem não completou a imunização.

Economia: Bolsonaro fala em reajuste para servidor caso PEC seja aprovada

Metrópole: Em interferência inédita, Planalto faz seleção de questões do Enem

Internacional: Biden e Xi Jinping trocam advertências sobre Taiwan