‘Notícia No Seu Tempo’: Plano para baixar diesel pode elevar preço em 9 Estados e DF

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (16/03/22):

A mudança na cobrança do ICMS com alíquota uniforme, aprovada no Congresso na semana passada como uma medida para conter os efeitos do aumento nos preços dos combustíveis, pode aumentar a carga tributária cobrada sobre o diesel em São Paulo, Distrito Federal e em mais oito Estados. É o que mostram as primeiras simulações feitas por secretários estaduais de Fazenda.

E mais:

Internacional: Rússia acirra ataques e líder da Ucrânia afasta entrada na Otan

Economia: Defasagem no diesel e na gasolina despenca com recuo no petróleo

Política: Governo tenta veto a filme de Gentili em plataformas de streaming

Metrópole: Baixa de casos faz 19 capitais reduzirem exigência de máscara