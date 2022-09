‘Notícia No Seu Tempo’: Planos tributários de Lula e Bolsonaro são os mais injustos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (15/09/22):

Mapeamento dos programas de governo e das falas dos quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, sob a ótica de uma reforma tributária sobre o consumo, aponta que a candidata Simone Tebet (MDB) é a que traz a proposta mais completa e justa para os mais pobres, seguida de Ciro Gomes (PDT). Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão do lado oposto. O estudo, do movimento suprapartidário Pra Ser Justo, usou sete critérios. O foco recaiu sobre consumo de bens e serviços, itens que representam 44% de tudo que é arrecadado no País. Sua cobrança é considerada injusta e complexa.

E mais:

Política: Por voto de católicos, Bolsonaro usa tática do medo contra Lula

Economia: Economia foi alertada pela Saúde sobre o efeito de cortes em programas

Internacional: Xi Jinping e Putin se encontram para fortalecer aliança contra Ocidente

Metrópole: Um em cada 3 adultos deve estar obeso no País em 2030, conclui estudo

Caderno 2: Documentário celebra a arte do camaleônico David Bowie

Especial Mobilidade: Cicloentregadores de São Paulo enfrentam insegurança e cansaço