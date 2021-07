‘Notícia No Seu Tempo’: PM depõe à CPI, causa tumulto e senadores o veem como ‘infiltrado’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (02/07/21):

O policial militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira – que se apresenta como vendedor da vacina da AstraZeneca e acusou servidor do Ministério da Saúde de cobrar propina de US$ 1 por dose para fechar negócio – depôs à CPI da Covid e suas declarações levantaram suspeitas de senadores de que pode ter sido “infiltrado” pelo governo para prejudicar investigações sobre corrupção.

E mais:

Economia: Países apoiam tributo global de 15% para multis

Metrópole: País alcança marca de 100 milhões de aplicações de doses

Internacional: Festa comunista chinesa tem ameaças e idolatria

Esportes: Eurocopa provoca aumento de casos de covid, diz OMS

Na Quarentena: Marisa Monte de volta com álbum autoral