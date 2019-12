‘Notícia No Seu Tempo’: PM investigada (mortes no baile funk); 60 milhões de inadimplentes no Brasil; e entrevista com Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

Na edição desta segunda-feira (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, polícias militares entraram em um baile funk, no bairro de Paraisópolis (zona sul de SP), que reunia 5 mil pessoas. Durante a perseguição, eles teriam sido agredidos com pedras e garrafas e usaram bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Moradores da favela acusam os policiais de encurralar quem estava no lugar e de agir com truculência. A PM nega; Em Economia, mais da metade (56%) dos consumidores com restrição ao crédito está inadimplente há mais de sete anos e 30% têm mais de uma dívida. Há no País 60 milhões de devedores; e em Política, entrevista com Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo. Segundo ele, uma chapa Bolsonaro-Moro seria imbatível em 2022, mas diz que o presidente não pensa da mesma forma. Ramos também defendeu segundo mandato “para arrumar a casa”.

