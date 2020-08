‘Notícia No Seu Tempo’: por apoio à CPMF, Guedes vai propor menos tributo na folha, Salles quer mudar meta de preservação da Amazônia e Fachin derruba decisão sobre a Lava Jato

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o plano apresentado pelo ministro Paulo Guedes (Economia) a Jair Bolsonaro com o objetivo de diminuir as resistências à criação de uma nova CPMF prevê a redução dos atuais 20% para 10% da alíquota paga pelas empresas sobre os salários dos funcionários como contribuição à Previdência. No caderno Metrópole, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer driblar a meta de redução da devastação ambiental no Brasil. Sua equipe propõe desconsiderar o objetivo de reduzir o desmatamento e os incêndios ilegais em 90% em todo o País, previsto no Plano Plurianual, revela documento obtido pelo Estadão. Já em Política, o relator da Operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, derrubou ontem decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que havia determinado o compartilhamento de dados das forças-tarefa da Lava Jato com a cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR).