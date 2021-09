‘Notícia No Seu Tempo’: Prazo de vacinas e testes vence e prejuízo chega a R$ 80 milhões

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (29/09/21):

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), ligada ao Ministério da Saúde, deixou vencer milhares de kits para diagnóstico da covid e dezenas de medicamentos e vacinas para outras doenças. O órgão foi notificado sobre a proximidade da data de validade de 32 tipos de insumos. Mesmo assim, não agiu a tempo de distribuí-los. O resultado é que, agora, milhares de imunizantes, soros, diluentes e testes que custaram R$ 80,4 milhões não foram aproveitados a tempo e serão inutilizados.

E mais:

Política: Advogada aponta ‘pacto’ do governo por ‘kit covid’

Economia: BC indica ciclo longo de juro alto e mercado vê Selic em 9%

Metrópole: Sabesp reduz mais a pressão; relatos de falta d’água crescem

Internacional: EUA deportam 30 crianças brasileiras que imigraram com os pais haitianos

Esportes: Pelé terá alta amanhã, após quase um mês internado